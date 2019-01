Fonte: Torinofc.it

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con doppio programma: sessione di scarico per i calciatori impegnati ieri pomeriggio nel match di Coppa Italia, lavoro tecnico-tattico e partite a tema (con tempo e campo ridotti) per gli altri elementi a disposizione. Previsti domani controlli per Zaza (post trauma distorsivo alla caviglia destra nella rifinitura di sabato) e Baselli (sofferenza all’anca destra). Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio, in preparazione alla trasferta di sabato contro la Roma.