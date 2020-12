Torino, subito in campo dopo il ko con l'Udinese. Da stasera la squadra sarà in ritiro

vedi letture

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia. Come d’abitudine dopo le partite di campionato l’allenatore Marco Giampaolo ha suddiviso l’organico in due gruppi: i calciatori reduci dal match contro l’Udinese hanno svolto una sessione di scarico, gli altri elementi a disposizione hanno lavorato in campo con un programma tecnico che poi si è concluso con una partita a tempo e spazio ridotti. Da questa sera tutto il gruppo squadra sarà in ritiro, in vista della trasferta di giovedì a Roma.