Torino, subito in campo dopo il pari col Parma: distorsione per il giovane Gonella

vedi letture

Ripresa della preparazione per il Torino con doppio programma per Belotti e compagni. I calciatori impegnati nella partita di ieri sera contro il Parma hanno svolto una sessione defaticante, mentre tutti gli altri elementi a disposizione di Longo – dopo una serie di lavori in palestra – hanno alternato esercitazioni tecniche a partitelle a tema. Gonella ha terminato anzitempo l’allenamento per un trauma distorsivo alla caviglia destra che verrà valutato nei prossimi giorni. In calendario domani una seduta pomeridiana, di preparazione alla partita contro l’Udinese di martedì 23 giugno alo stadio Olimpico Grande Torino.