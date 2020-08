Torino, svelate le maglie per la prossima stagione: le foto dei kit per casa e trasferta

Il Torino, tramite i propri canali social, ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione. Nessuna grande novità rispetto allo scorso anno, con i colori chiaramente invariati: granata il kit di casa, bianco quello per le gare in trasferta.

🏠 | OUR HOME JERSEY 👕

🐂Massima attenzione ad ogni particolare: ogni dettaglio è stato studiato per renderla unica#SFT #AllForSport #JomaTeam pic.twitter.com/63C21Fzgfd — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 28, 2020

✈️ | OUR AWAY JERSEY 👕

🐂Massima attenzione ad ogni particolare: ogni dettaglio è stato studiato per renderla unica #SFT #AllForSport #JomaTeam pic.twitter.com/GtBQJM7d5A — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 28, 2020

🧤 | OUR FIRST GOALKEEPER JERSEY 👕

🐂Massima attenzione ad ogni particolare: ogni dettaglio è stato studiato per renderla unica#SFT #AllForSport #JomaTeam pic.twitter.com/yW7Mqyx6LM — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 28, 2020

🧤 | OUR SECOND GOALKEEPER JERSEY 👕

🐂Massima attenzione ad ogni particolare: ogni dettaglio è stato studiato per renderla unica#SFT #AllForSport #JomaTeam pic.twitter.com/Bmu6OeDlIK — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 28, 2020

🐂GRANATA È UNA SECONDA PELLE ♻️Ecco la nostra prima maglia ufficiale per la stagione 2020-2021, realizzata da @JomaItalia in poliestere 100% riciclato 👉https://t.co/N8CTKgnOWh#SFT #AllForSport #JomaTeam pic.twitter.com/WmNNEbod8d — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 28, 2020