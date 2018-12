© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica in preparazione alla partita di campionato di mercoledì 26 dicembre alle 18 contro l’Empoli. Terapie e lavoro in palestra per Sirigu. Il programma di domani prevede una sessione pomeridiana a porte chiuse. Lo riporta il sito ufficiale dei granata.