Torino, terapie oer Verdi e programma differenziato per Singo quest'oggi

Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia, informa il sito ufficiale del club. Dopo alcuni test sulla parte atletica, l’allenatore Marco Giampaolo ha diretto una seduta tecnica che si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Terapie per Verdi, programma differenziato per Singo. Domani in calendario due allenamenti.