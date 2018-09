Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino con una seduta a porte aperte sul campo secondario. Il tecnico Mazzarri ha diretto una sessione equamente suddivisa tra lavoro atletico e tattico. Terapie per Ansaldi e Aina, programma riabilitativo per Lyanco.