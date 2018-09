Torino, terapie per Iago Falque. De Silvestri e Soriano fanno differenziato

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino allo stadio Olimpico con una seduta tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica contro il Napoli (calcio d’inizio ore 12.30). L’allenatore Mazzarri dirigerà domani mattina la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita. Terapie per Iago Falque, lavoro differenziato per De Silvestri e Soriano.