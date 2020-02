vedi letture

Torino, tutti in gruppo ad eccezione di Berenguer: attacco di lombalgia acuta

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo un lavoro atletico svolto in palestra - riporta la nota ufficiale del club - il tecnico Moreno Longo ha preparato delle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo principale. Lavoro sulla parte atletica per Millico. Tutti in gruppo ad eccezione di Berenguer che non si è allenato per un attacco di lombalgia acuta. Domani mattina in calendario un’altra sessione di allenamento.