Torino-Udinese, due mesi dopo all'Olimpico si rivede il presidente granata Cairo

Quasi due mesi dopo, Urbano Cairo torna all'Olimpico per seguire da vicino il suo Torino in occasione della sfida di oggi con l'Udinese. L'ultima volta che il presidente granata aveva assistito dal vivo ad una partita interna della sua squadra risale a Torino-Cagliari del 18 ottobre scorso, mentre l'ultima gara in assoluto in cui era presente è Sassuolo-Torino di cinque giorni dopo. Da quel momento il patron del Toro ha contratto anche il Covid-19 ed è stato costretto a rimanere lontano dalla squadra per un po'.

