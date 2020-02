© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piove sul bagnato in casa Torino. La squadra nelle prossime ore sarà affidata a Moreno Longo che nelle sue prime sedute non avrà a disposizione Simone Verdi. L'attaccante si è infortunato nella gara di Lecce ed è in forte dubbio per la sfida di sabato contro la Samp. Da valutare, nella ripresa di oggi, le condizioni degli altri infortunati Ansaldi, Baselli e Zaza, tutti vicini al rientro a pieno regime.