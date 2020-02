© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio allenamento al Filadelfia per la squadra di Moreno Longo in vista della partita di sabato contro la Sampdoria. La sessione mattutina è stata incentrata sul lavoro tecnico-tattico, mentre quella pomeridiana - aperta al pubblico - ha visto la squadra disputare partite a campo ridotto dopo una fase iniziale di riscaldamento. Verdi è rientrato in gruppo. Rincon, causa una forma influenzale, è rimasto a riposo. Lavoro personalizzato per Ansaldi e Baselli, mentre Zaza ha svolto un programma rieducativo.