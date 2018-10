Torino, verso la Fiorentina: Belotti-Iago dal 1' con Zaza in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è svuotata l'infermeria del Torino che oggi sfida la Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, Walter Mazzarri dovrebbe schierare i granata con il 3-5-2: Belotti e Iago Falque come tandem avanzato. Zaza in panchia come Soriano in mediana, dove dovrebbero giocare Baselli e Meite ai fianchi di Rincon. Dietro più Djidji che Moretti con Nkoulou e Izzo. Ansaldi va con la Primavera: sulla sinistra Ola Aina e non Berenguer.