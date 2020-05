Torino, via al rinnovamento del settore giovanile: col ds Vagnati può arrivare Ludergnani

In attesa dell'ufficialità di Vagnati come nuovo ds, il Torino sta pensando ad un rinnovamento del settore giovanile. Con Vagnati infatti - riporta La Stampa - potrebbe arrivare Ruggero Ludergnani, classe 1986, negli ultimi sei anni al vertice del vivaio della SPAL. In ogni caso è molto probabile che l'attuale responsabile, Andrea Fabbrini, non venga confermato dopo appena un anno di lavoro. Si profila dunque una nuova rivoluzione per un ramo che negli ultimi otto anni è di nuovo sbocciato, nonostante poche risorse a disposizione.