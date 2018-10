Torino, Zaza disponibile. Dubbio modulo per Mazzarri in vista del Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per il Torino di Walter Mazzarri che nelle scorse ore ha visto rientrare in gruppo Simone Zaza, rimasto ai margini per tutta la pausa delle Nazionali. L'ex Valencia dovrebbe comunque partire dalla panchina, anche se Mazzarri non ha sciolto i dubbi: col 3-5-2 Iago Falque dovrebbe agire al fianco di Belotti, mentre col 3-4-2-1 lo spagnolo arretrerebbe di qualche metro al fianco di Soriano dietro il Gallo. Il sacrificato a centrocampo sarebbe Rincon con Baselli e Meité centrali. A sinistra Berenguer o Aina, a destra rientra De Silvestri.