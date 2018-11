Torino, Zaza è il dodicesimo uomo per eccellenza di Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analizzando il momento della squadra granata - attesa dalla gara di lunedì contro il Cagliari - il Corriere di Torino sottolinea come il dodicesimo uomo per eccellenza fin qui sia stato Zaza, uno che pur sentendo stretto questo abito nella sua carriera ha spesso inciso proprio partendo dalla panchina. È stato così per esempio nella sua stagione juventina, come dimostra il gol scudetto segnato contro il Napoli. È stato così tra alti e bassi anche in questi primi mesi di Toro: devastante il suo ingresso a Verona contro il Chievo ben oltre il gol vittoria, deludente la prova sottotono contro il Parma appena prima della sosta. Il vero Zaza - si legge - deve essere la versione veronese, solo ritrovando smalto e intensità in uno spezzone potrà nuovamente riproporre la propria candidatura per partire dal primo minuto, perché come dichiarato dallo stesso Mazzarri anche in tre minuti si può essere decisivo.