© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul campo secondario. Zaza ha già svolto parte del lavoro odierno con la squadra, terapie per Baselli post sofferenza all’anca destra. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario una sessione pomeridiana, al Filadelfia.