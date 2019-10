© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non arrivano grandi notizie per Walter Mazzarri dopo l'allenamento pomeridiano al Filadelfia di quest'oggi, nel quale la squadra si è messa alla prova con esercitazioni tecnico-tattiche sul campo secondario. Simone Zaza è infatti uscito anzitempo per un affaticamento al polpaccio destro che verrà valutato nei prossimi giorni.