© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima pagina con gran colpo d'occhio per AS, tutta dedicata alla Champions League. I ritratti delle stelle, al centro la Coppa, poi in taglio basso il commento. "Manchester City, Barcellona, Liverpool e Real Madrid sono le favorite". Nel poker non c'è così la Juventus di Cristiano Ronaldo e chiaramente anche le altre italiane impegnate nella corsa alla Champion 2019/2020.