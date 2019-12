Torneo di Natale U15, Viscidi: "Qui iniziamo a ricercare il talento"

Maurizio Viscidi

E' iniziato quest'oggi a Coverciano il consueto Torneo di Natale rivolto alla prossima nazionale under 15. Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili maschili, ha così commentato: " E' una manifestazione che ha una sua lunga storia, con una formula implementata nel corso degli anni e che oggi ha portato ad essere qui presenti ben 88 ragazzi - le sue parole al sito ufficiale FIGC - Si tratta della porta d’ingresso per iniziare a far parte del giro delle squadre Nazionali: è il momento in cui iniziamo a ricercare il talento, per poi seguirlo nella sua crescita”.

Mentre il responsabile dell’Area Scouting del Club Italia, Mauro Sandreani sottolinea: “L’attività dei nostri osservatori federali si è sviluppata su tutto il nostro territorio nazionale. Prima di questo torneo, abbiamo fatto quattro raduni a Brescia, Coverciano, Roma e Catanzaro, portando i migliori 350 ragazzi visionati dal vivo, da cui poi sono stati scelti gli 88 che in questi giorni sono presenti al Centro Tecnico Federale: è un’attività capillare, che porterà infine a comporre la futura Nazionale Under 15”.

Da questa mattina sino a domenica si affronteranno in sfide incrociate quattro formazioni, compresa una selezione direttamente dalla serie C.