Toro, 50 anni Lentini: "Non volevo il Milan ma lo rifarei. Cairo, riprendimi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Caro Cairo, riprendimi". Intervistato da Tuttosport nel giorno del suo 50° compleanno, Gigi Lentini rievoca il passato ("non volevo andare al Milan, ma lo rifarei") e poi parla del presente: "Sono consapevole di essere stato una persona fortunata. Ora? No, anzi. Alcune cose mi sono riuscite bene, altre meno, ma indietro non si torna. Cairo sa che ci sono: se mi vuole torno, ma non so in che modo. A me piaceva giocare a pallone e basta, altri studiavano per diventare allenatori, dirigenti o agenti, io non mi sono preparato su nulla. Però di calcio ne mastico, se vado a vedere una partita col presidente capisco al volo chi è buono e chi no".