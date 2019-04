© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Infortunio per Lorenzo De Silvestri a seguito di uno scontro aereo con Klavan. Il terzino nel cercare il pallone su un cross di Ansaldi colpisce Klavan e ha la peggio e deve uscire con il naso sanguinante. Al suo posto Ola Aina. De Silvestri, 31 anni, in settimana si è laureato in Economia Aziendale.