Toro-Juve, Maspero racconta un derby passato alla storia

"Si ricordano della "buca" e non del gran gol che ci fece pareggiare"

Riccardo Maspero, ex trequartista del Toro dal 2000 al 2003 ha parlato ai microfoni di DAZN del Derby delle Mole, in vista di Toro-Juve di questo sabato.

“Il derby è importante per vivere serenamente la quotidianità della città”- confida l'ex giocatore granata, dopo aver raccontato simulando la famosa buca del dischetto nel derby del 2001 finito poi 3-3.

Quante persone incontravi per strada che ti dicevano…”c’è il derby bisogna vincere”?

“Al campo era tanta la gente che arrivava, e quindi quando finivi l’allenamento e uscivi dal centro sportivo, i tifosi si raccomandavano e da lì cominciavi ad avvertire quella che poteva essere la tensione”.

Ripercorre quel derby finito 3-3 in cui segnò il gol del pareggio raccontando una curiosità...

“L’esultanza era quella di andare sotto la curva, c’erano i cartelloni pubblicitari e io ho girato largo dietro la bandierina e le telecamere probabilmente mi hanno perso e sono andati su Ferrante che si è fermato ad esultare. Non ci sono nelle riprese, ma rimarrà sempre nella mia mente l’esultanza, una cosa solo mia”.

Al 25’ 3-0 e siete sotto di tre gol cosa passa nella testa di un giocatore?

“Brutti pensieri, venivamo da un periodo non positivo e quella per noi doveva essere la partita del rilancio, che metteva a tacere tutte le critiche e tutto quello che di negativo girava intorno a noi. Perdere il derby così per noi era la fine, e allora mi ricordo che io e Ferrante eravamo in panchina e ci siamo detti “chissà cosa succede adesso”… “

Poi riparte la rimonta il gol di Lucarelli, di Ferrante su rigore e poi quello tuo.

“Succede che c’è questo lancio lungo e in area c’è la mischia e l’arbitro fischia il rigore per Salas e a quel punto io cerco con il piede di fare le buche sul dischetto, e lui ci mette comunque il pallone sopra, calcia con il collo del piede e la palla finisce in orbita. Da lì è nato questo momento particolare che porto dentro”.

Il fatto che si ricordi quel derby come quello della buca di Maspero non ti da fastidio?

“Da fastidio perché si ricordano di quello e non del gran gol che ci fece pareggiare. E’ una cosa che ogni tanto mi fa rosicare”.

