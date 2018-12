Toro-Juve: statistiche, info e curiosità sul derby

Fonte: Info e curiosità a cura di DAZN

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino-Juventus è il Derby delle Mole di andata, valido per la 16°giornata di campionato di Serie A. In collaborazione con DAZN forniamo alcune curiosità sulla formazione Bianconera e Granata in vista di questa importante sfida.

CLICCA e GUARDA LO SPORT LIVE E ON DEMAND SU DAZN

1) La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Torino in Serie A (69): a completare il bilancio 35 successi granata e 42 pareggi.

2) La Juventus ha perso solo una delle ultime 24 partite contro il Torino in Serie A, nell’aprile 2015: per i bianconeri 18 successi e cinque pareggi nel periodo.

3) Il Torino ha vinto solo una delle ultime 40 partite di Serie A contro i campioni d’Italia in carica (13N, 26P): 2-1 contro la Juventus nell’aprile 2015.

4) 43 punti dopo 15 giornate per la Juventus: nessuna squadra ha fatto meglio nella storia dei cinque maggiori campionati europei a questo punto del campionato.

5) Il Torino ha registrato cinque clean sheet nelle prime 15 giornate di questa Serie A: l’ultima volta in cui i granata ne hanno registrati di più dopo altrettante partite risale alla stagione 1994/95 (sei in quel caso).

6) La Juventus è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha vinto più partite (29) nel 2018.

7) Juventus e Torino sono, con il Sassuolo, le squadre che hanno perso meno punti da situazione di vantaggio in questo campionato (due).

8) L’attaccante del Torino Simone Zaza ha segnato due gol contro la Juventus in Serie A: in bianconero ha disputato 19 partite di campionato, segnando cinque gol, nel 2015/16.

9) Andrea Belotti ha segnato due gol nelle ultime tre partite casalinghe di campionato contro la Juventus.



10) Paulo Dybala ha segnato tre gol in 10 partite contro il Torino in Serie A, inclusa la doppietta nella gara di andata dello scorso campionato.

11) Cristiano Ronaldo ha tentato 103 conclusioni in questo campionato, almeno 37 più di ogni altro giocatore.