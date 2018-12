Risultato finale: Lazio-Torino 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato cosi nel post partita a Radio Rai: "L'arbitro mi è sembrato che abbia arbitrato bene, magari ha voluto graziarli quando poteva esserci secondo giallo su Luiz Felipe. Oggi ho fatto anche i complimenti all'arbitro. Mercato di gennaio? Col presidente, se ci fosse un'opportunità migliorativa, non credo che ci si tirerà indietro. C'è bisogno che capitino opportunità, se si deve prendere per far numero o per far contento chi sa chi allora non serve a niente".