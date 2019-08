© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Taglio abbastanza polemico quello che Il Corriere della Sera di oggi riserva alla designazione arbitrale per la sfida di domani che vedrà opposte Torino e Wolverhampton in Europa League. Sì, perché se gli Wolves - ovviamente escludendo le squadre che giocano in Portogallo - sono la squadra con più portoghesi in rosa in Europa, allenatore compreso, e il designatore Rosetti - peraltro italiano - ha designato, scatenando un certo stupore, una squadra arbitrale tutta lusitana, capeggiata dal direttore di gara Artur Soares Dias. "Una decisione che rischia di condizionare la serenità dei protagonisti coinvolti", è quanto si legge tra le righe. Prima della conclusione secca, ed amara: "Un'anomalia che si poteva evitare".