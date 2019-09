© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio ex della gara del prossimo week-end, Moreno Torricelli fotografa così Fiorentina-Juventus per Radio Bruno Toscana. "Ribery può risolvere la partita, è uno che con la Juventus può esaltarsi. Lui e Boateng possono far crescere i giovani e anche Montella è bravo a farlo".

Su Chiesa. "Col mercato chiuso deve rimboccarsi le maniche e dare il 100%. La presenza di Ribery gli farà capire che può diventare il numero uno solo lavorando sodo".