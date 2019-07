Torricelli: "Juventus, De Ligt sarà l'acquisto più importante del mercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Moreno Torricelli: “La difesa? Sarà presumibilmente una difesa a quattro, non vedo grandissime differenze. Questa difesa ormai da anni ci sta facendo fare la differenza e credo che continuerà su questo iter. De Ligt? Secondo me è un acquisto fondamentale non tanto per il presente ma per il futuro. È un giocatore molto forte, già maturo per la sua età, a soli 19 anni ne ho visti pochi di giocatori con questa personalità. Credo che quest’anno sarà lui l’acquisto più importante, giocatori così ne nascono pochi e bisogna portarselo a casa. Con questo acquisto la Juve si garantirebbe la colonna portante della difesa del futuro. In una gestione della stagione ogni giocatore deve essere pronto a giocare le gare in cui viene chiamato in causa. Bonucci, Chiellini e De Ligt saranno i tre titolarissimi, a turno qualcuno dovrà riposare, ma ci saranno partite per tutti. Senza dimenticare Rugani, che quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene”.

Sui giocatori in uscita: “Quando si inizia un ritiro senza la certezza di essere confermati bisogna allenarsi per il proprio futuro. Magari si può sfruttare questo periodo per convincere la società e l’allenatore. Chiaramente essere a contatto con l’allenatore può fare la differenza, bisogna sfruttare questo periodo nel migliore dei modi”.