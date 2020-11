Torricelli: "Mi aspetto una Juventus padrona del campo e del gioco. Arthur uomo partita"

vedi letture

Moreno Torricelli, ex difensore bianconero, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv ha parlato della sfida di questa sera contro il Ferencvaros spiegando di attendersi una Juve che imponga fin da subito il proprio gioco: “Mi aspetto una squadra che sia fin da subito aggressiva, che non dia spazio all'avversario e gli faccia capire di essere la più forte in campo. Mi aspetto che la Juventus sia padrona del gioco, del campo, del ritmo se non per tutti 90 i minuti per gran parte di essi. - conclude Torricelli - Il mio uomo partita per questa sera è Arthur".