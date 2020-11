Torricelli: "Morata tra gli attaccanti più letali d'Europa. Ramsey? È più nel vivo del gioco"

L’ex difensore della Juventus Moreno Torricelli ospite della tv ufficiale del club bianconero ha commentato la vittoria per 4-1 della squadra di Pirlo contro il Ferencvaros in Champions League: “Sicuramente la squadra ha fatto un passo in avanti, vincere per due volte di fila segnando quattro gol fa bene dal punto di vista morale. Sono contento per Dybala anche se i suoi gol arrivano da disattenzioni altrui, ma saranno sicuramente utili per la sua autostima e gli daranno un’iniezione di fiducia. Morata? È uno degli attaccanti più letali in Europa in questo momento. - continua Torricelli parlando di alcuni centrocampisti - Arthur? Ha avuto qualche problema perché non c’erano altre motivazioni per farlo uscire. Deve però rientrare meglio nel meccanismo della Juventus perché la squadra ha bisogno di un play come lui per girare e costruire dal basso l’azione. Bentancur è entrato bene, con lo spirito giusto, e questo può far bene a tutto il gruppo per capire come si deve entrare in campo visto che in questa stagione ci sarà bisogno di tutti. Ramsey? È un giocatore più nel vivo del gioco, più sereno rispetto a un anno fa e credo che possa essere davvero molto utile in questa squadra con i suoi inserimenti negli spazi. Sta facendo bene, ha molta più fiducia in se stesso”.