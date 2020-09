Torricelli: "Pirlo una scommessa, curioso di vederlo all'opera. Avrei voluto Haaland alla Juve"

Intervistato da Tuttojuve.com, l’ex giocatore della Juventus Moreno Torricelli commenta gli ultimi temi caldi in casa bianconera: “Pirlo sarà una grande scommessa, visto che è all’esordio assoluto da allenatore. Come giocatore e come persona non si discute, ora sono molto curioso di vederlo all’opera, perché vedendo le sue giocate potrà essere fondamentale per tutto l’ambiente bianconero. Arthur e Kulusevski sono due innesti molto importanti, si sta cercando di ringiovanire la rosa, però altri nuovi acquisti dipenderanno molto dalle cessioni. Quello che manca in questo momento è sicuramente una punta".

Sull’attacco: "Non lo so, si sta parlando di giocatori di altissimo profilo; credo che qualsiasi giocatore possa andare bene. Io avrei voluto vedere Haaland qualche mese fa, ma purtroppo non sono stato accontentato, quindi aspettiamo. Sicuramente c’è ancora tempo, vediamo quale sarà la punta per la prossima stagione".