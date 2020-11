Torricelli su Cristiano Ronaldo: "Vale Maradona o Baggio. La squadra si metta al suo servizio"

Moreno Torricelli, ex difensore bianconero, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv prima della sfida di Champions League fra il club torinese e il Ferencvaros: “Cristiano Ronaldo è il numero uno, uno come il Maradona o il Baggio dei miei tempi. È un giocatore davvero pazzesco, ha vinto cinque Palloni d’Oro e sta battendo ogni record di presenze e gol. È uno spettacolo vederlo e averlo nella nostra squadra, dobbiamo cercare di mettere la squadra al suo servizio per meterlo in condizione di farlo rendere al 100% delle sue possibilità”.