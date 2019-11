Torrisi: "Ibra vai a Bologna. È la città adatta per un campione come te"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di ViaEmilianews.com, l'ex difensore del Bologna Stefano Torrisi ha parlato anche del possibile approdo in rossoblù di Zlatan Ibrahimovic: “Per fare l'ennesimo salto di qualità, il Bologna ha bisogno di un attaccante che porti gol. Il club, nella sua storia recente e passata, ha avuto la capacità e la bravura di ottenere il meglio da campioni in là con gli anni. E penso ad esempio a Baggio, Signori e Di Vaio. Ibra è un fuoriclasse, per la città sarebbe una scintilla molto importante dal punto di vista emotivo. E a livello calcistico sarebbe un colpo molto intrigante, perché per Ibra sarebbe la prima volta in una squadra che non punta a vincere lo scudetto. E poi è bello che Ibra accetti il Bologna per l'affetto e la stima reciproca che lo lega a Sinisa. Sarebbe qualcosa di interessante anche per il calcio italiano. Porterebbe un bagaglio di curiosità e successi che non farebbe altro che allargare l'immagine del Bologna a livello mondiale. - conclude Torrisi facendo un appello allo svedese - Bologna è la città adatta per un campione. E il Bologna oggi, è una squadra costruita qualitativamente per ospitare un fuoriclasse come lui. E poi c'è da dire che Bologna è una città portata ad accogliere i fuoriclasse, lo ha fatto anche a livello cestistico. Ibra darebbe tanto al Bologna, ma anche il Bologna, qualitativamente parlando, potrebbe dare tanto a Ibra".