Tortu: "Spero il calcio possa riprendere. Ma l'atletica non è mai cominciata..."

Filippo Tortu, campione italiano di velocità, parla su Repubblica di una possibile ripartenza del calcio in Europa: "Da tifoso della Juventus e da appassionato vero, vorrei che il calcio riprendesse, vorrebbe anche dire che il mondo ha ricominciato a vivere. Ma penso anche al fatto che se il calcio e altri sport sono stati interrotti, l'atletica all'aperto non è mai cominciata. Calcio più a rischio? Certo che lo è, ma se dovessero riaprirlo voglio augurarmi che lo facciano a ragion veduta, dopo aver valutato ogni aspetto e non perché l'UEFA dice di essere contraria all'interruzione dei campionati. Confido in chi dovrà decidere. Non sarà una scelta facile".