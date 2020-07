Toshack consiglia Bale: "Parla con Zidane e trova il modo di far funzionare le cose"

L'ex tecnico del Real Madrid e ct del Galles John Benjamin Toshack ha parlato a BBC Radio Galles della situazione di Gareth Bale nel club madrileno e del suo difficile rapporto col tecnico Zidane: “Spesso succede che le cose non funzionino o che l'allenatore abbia altre idee in mente. E in questi casi credo che la soluzione migliore sia sedersi a un tavolo, parlare e trovare il modo per far funzionare le cose. Serve il dialogo fra le parti per ricomporre la situazione e continuare ad andare avanti assieme”.