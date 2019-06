Tostao "Neymar vive di fama"

Brasiliano "Messi più completo di Maradona ma Pelè era più forte

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Neymar? Penso che abbia avuto un comportamento irresponsabile. Vive di fama. È arrivato molto in alto, sembra una popstar e tutto questo è stato male per la sua carriera. Ma sono le scelte dei giovani di oggi. Sono molto diversi dal passato. Messi è un'eccezione. La maggior parte conduce una vita irresponsabile, piena di problemi". A parlare, a 'El Pais', è Tostão, campione del mondo nel mitico Brasile del 1970. "Neymar - dice - ha fatto vedere a tutti il suo talento, ma non ha la regolarità di Messi, di C.Ronaldo o altri giocatori anche perché ha subito diversi infortuni negli ultimi anni. E' un giocatore spettacolare e spero che ritorni a Barcellona. Se lo farà penso che potrà tornare a giocare ad alto livello". Insieme a Messi "il miglior giocatore al mondo, migliore di Maradona, perchè più regolare e per più di 10 anni ha giocato ad un livello. Anche se Leo non vincerà nulla con la sua nazionale - conclude - per me, sarà il migliore di sempre dopo Pelé che aveva qualcosa che Messi non ha: la forza fisica".