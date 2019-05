Tosto sulla contestazione ai Della Valle: "Firenze merita di più"

Doppio ex di Fiorentina ed Empoli, Vittorio Tosto ha parlato a Firenzeviola.it anche della contestazione ai Della Valle in atto a Firenze. "Non condivido mai le contestazioni alle proprietà tranne in casi proprio estremi. Della Valle sta attraversando un periodo difficile, ma oggi nel calcio trovare un presidente forte che investe nelle città e nelle società non è mai facile. Bisogna pensarci bene prima di contestare uno come lui, ma la tifoseria meriterebbe sicuramente qualcosa di più. Andrebbe bene una via di mezzo".