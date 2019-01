Governatore Liguria, "Ma prima di tutto la sicurezza"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - "La decisione di far giocare Genoa-Milan di lunedì alle 15 fa molto discutere. E' certamente un orario molto scomodo per la città e per i tifosi e se si potesse evitare, giocando in un orario più consono alla fruibilità di quell'evento ne sarei lieto, però non voglio neanche dare consigli senza avere in mano le carte". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, a "L'Intervista" di Maria Latella su Sky TG24. "Se la Questura di Genova - ha aggiunto -, se il Comitato preposto, se il Ministro degli Interni, hanno invece delle notizie che io non ho e ritengono che sia più opportuno così per ragioni di sicurezza, sarei prudente. Se si può preferisco la sera ma se non si può è bene che la sicurezza venga tutelata fino in fondo", ha commentato Toti.