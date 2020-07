Tottenham, Lloris e Son se le danno, Mourinho: "Così è bello"

Tottenham vince, ma nell'intervallo compagni separati nel tunnel

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il Tottenham vince 1-0 e si risolleva dopo un ko con il Southampton che aveva provocato l'ira di Jose' Mourinho, ma dell'1-0 sull'Everton di Ancelotti piu' che i tre punti rimane l'immagine della brutta lite tra il portiere e capitano Lloris e Son. I due compagni di squadra sono stati divisi nel tunnel che li riportava nello spogliatoio a fine primo tempo, con la partita sull'1-0 per gli Spurs; all'origine del litigio l'evidente rimprovero che il portiere francese, campione del mondo al Mondiale 2018, aveva fatto all'attaccante coreano per un mancato rientro in copertura su un'azione offensiva dell'Everton. "Sono cose che devono rimanere nello spogliatoio, dite quel che volete: l'importante e' che a fine partita, con la vittoria, ci siamo abbracciati", ha commentato Lloris. Quasi soddisfatto e' apparso Jose' Mourinho, che per la precedente sconfitta aveva strigliato i suoi ("Non sono abbastanza esigenti con se stessi"). "E' semplicemente successo che il capitano ha ricordato a un suo compagno che in campo deve dare di piu': questo e' bello, e fa crescere la squadra", le parole del tecnico portoghese. (ANSA).