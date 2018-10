Tottenham, Pochettino: "Buon match, dato tutto, ma non è bastato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In sala stampa, dopo la gara persa contro il Manchester City, interviene l'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino: "Il campo non era favorevole per tutte e due, ma abbiamo disputato un buon match. Abbiamo preso subito gol, questo ha influito. Abbiamo dato tutto, ma non è stato abbastanza. Il divario con il City è ampio, ma siamo stati competitivi. Abbiamo fatto quello che potevamo, ma non abbastanza per vincere".