Totti: “A Roma solo mio figlio Cristian potrà essere più amato da me”

Porchia: "Pirrello un esempio per i giovani calciatori"

Serie B, Giudice Sportivo. Stop per Nesta e i ds di Benevento e Crotone

Padova, frattura al terzo metacarpo per Mandorlini

Ascoli, Rosseti: "Ancora non solo al top. Vivarini mi sprona ogni giorno"

Il Secolo XIX: “La Figc non riceve i giocatori dell'Entella”

Serie B, le designazioni arbitrali: Ghersini per Palermo-Crotone

Spezia, Terzi: "Siamo in crescita. A Livorno vogliamo migliorarci"

Cosenza, spuntano due nomi per il dopo Braglia: Calabro e Breda

Lecce, Liverani: "A Verona per fare punti. Ma senza ansie"

Sulla copertina del settimanale ' Oggi ' c'è il titolo di una intervista all'ex capitano della Roma Francesco Totti che sarà presto in edicola. “A Roma solo mio figlio Cristian potrà essere più amato da me”, ha detto il dirigente giallorosso.

