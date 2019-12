Sconfitta nel "derby" per Francesco Totti. Impegnato nel consueto appuntamento col torneo di calciotto, il Pupone ha infatti perso 3-0 con il suo Totti Sporting Club C8 contro la Lazio. Tante belle giocate dell'ex capitano della Roma, ma non sono bastate per purgare ancora i biancocelesti. Di buono, la sorpresa di Radja Nainggolan: il centrocampista oggi al Cagliari ha infatti seguito la partita dell'ex compagno di squadra, assieme alla moglie Claudia, per poi dirigersi a cena con lo stesso Totti.