Totti compie 44 anni, gli auguri della Roma: "Buon compleanno Francesco!"

44 candeline per Francesco Totti, che oggi festeggia il compleanno nel giorno in cui la Roma di Fonseca affronterà la Juventus e in attesa di capire se rientrerà o meno in società. Il club giallorosso intanto, sul proprio profilo Twitter, ha fatto gli auguri all'ex capitano: "Buon compleanno Francesco".