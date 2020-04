Totti e la battuta sul figlio alla Lazio: "Non sono scemo che lo porto la"

Nel corso di una nuova diretta su Instagram Francesco Totti, ex capitano della Roma, è tornato sulle sue parole di ieri quando alla domanda circa un possibile approdo alla Lazio di suo figlio Christian ha risposto “Ci penserei”. Ecco quanto dichiarato da Totti questo pomeriggio durante un dialogo con Alessandro Del Piero: “Facendo questo nuovo lavoro mi hanno chiesto se in futuro porterei mai Cristian alla Lazio - si legge su LaLazioSiamoNoi.it -. Pere me, con il nuovo lavoro, tutte le squadre sono uguali. Se dovesse chiedere a lui, mi direbbe di no. Anche io lo penso, non c’era da dirlo. Non sono scemo che lo porto alla Lazio. Se gli piace però perché dovrei comportarmi diversamente“.