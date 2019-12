Totti: "Il pallonetto a San Siro uno dei gol più belli della mia carriera"

L'ex capitano giallorosso Francesco Totti (che stasera sarà a San Siro per Inter-Roma) è stato intervistato da Sky Sport: tema principale le sfide tra le due squadre: "Il gol del 2005 a San Siro? In quei momenti scatta un po’ tutto: destrezza, fortuna… Tutto quello che un calciatore pensa in un attimo. Dopo una lunga corsa, un rimpallo vinto a centrocampo e una corsa verso Materazzi, ho visto Julio Cesar fuori dai pali e istintivamente ho fatto la cosa più difficile: il pallonetto da fuori area. Fortunatamente è andata dove volevo io”.

Julio Cesar ha detto che è uno dei gol più belli che subito in carriera.

“Diciamo che è stato uno dei 2-3 gol più bella della mia carriera. Julio Cesar mi ha scritto su Instagram, raccontandomi l’aneddoto col figlio che vide il video sui social e rimase stupito”.

Sul gol di Djorkaeff.

“Se non erro l’Inter l’anno successivo fece l’abbonamento con quell’immagine (ride, ndr). Per me è più bello il mio gol, per lui sicuramente il suo. Ma saluto Youri, che oltre ad essere stato un gran giocatore, è anche un grande uomo”.