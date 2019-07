Totti, messaggio per Mihajlovic: "Lotterò ed esulterò con te, vincerai"

Continuano i messaggi social per Sinisa Mihajlovic, dopo l'annuncio pubblico della sua grave leucemia. Ci ha pensato anche Francesco Totti, storico rivale del serbo in campo nei derby di Roma e non solo. Questo il suo tweet: "Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa".

Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa. #Mihajlovic pic.twitter.com/g5joyUyi4m — Francesco Totti (@Totti) 13 luglio 2019