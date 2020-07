Totti, nel team di scouting c'è anche Aldair insieme a Candela. Le immagini

Totti, Aldair e Candela di nuovo insieme: no, non è la Roma di fine anni Novanta e inizio Duemila. I tre ex giocatori hanno deciso di continuare a lavorare insieme in un’altra veste. Aldair infatti si è unito alla CT10 Management – IT Scouting, la società di Totti che si occupa di scouting e degli interessi dei calciatori. L’annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram dell’agenzia: "Con grande piacere diamo il benvenuto ad Aldair nella nostra famiglia. Ricoprirà il ruolo di responsabile per il Brasile". I tre hanno giocato insieme nella Roma nel periodo compreso tra il 1997 (l’arrivo di Candela) e il 2003 (l’addio di Aldair).