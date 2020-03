Totti: "Non esiste ancora un altro come me, ma lo troverò. La Roma è una seconda pelle"

vedi letture

Nuova diretta Instagram per Francesco Totti questa volta insieme a Vincent Candela. La bandiera giallorossa ha risposto così riguardo al suo nuovo lavoro di scopritore di talenti: "In questo momento sono in stand by. Vedo calciatori giovani, voglio far crescere i ragazzi nel migliore dei modi e voglio far sì che crescano onestamente come son cresciuto io. Con valori importanti. Per questo sto cercando in giro per il mondo nuovi talenti". Non poteva mancare un riferimento al suo amore calcistico, la Roma: "La Roma non me la leverà mai nessuno dalla testa e dal cuore. Per me la Roma è la Roma. La mia seconda pelle. Non ci saranno altri giocatori o persone che mi leveranno questa cosa. E' stato, anzi, è un vanto essere romano e romanista. Esiste un altro Totti? No, al momento no. Ma lo troveremo insieme".