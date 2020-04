Totti scherza con Cannavaro: "Mio figlio mi ha chiesto perché tu avessi il pallone d'oro e io no"

Una diretta tutta da ridere quella tra Francesco Totti e Fabio Cannavaro, che nelle ultime settimane sta coinvolgendo i suoi ex compagni sul suo canale Instagram. L'ex giallorosso ha poi svelato un aneddoto sul figlio Cristian: "Sai che mi ha detto (rivolto a Cannavaro)? Perché lui ha vinto il pallone d'oro e tu no? Io gli ho risposto che i piedi di Cannavaro sono diversi dai miei". La risposta di Cannavaro non si è fatta attendere: "Nessuno se lo spiega Cristian", ovviamente con il sorriso, per ricordare il doppio successo del 2006.