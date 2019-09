Contro il razzismo negli stadi "servono regole ben precise"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Un po' tutti ci auguravamo che arrivasse la prima vittoria, non riuscirci dopo tre giornate significava l'inizio di una mini-crisi. Dopo questa bella prestazione e questa bella vittoria sono state rimesse le cose in chiaro". Così Francesco Totti sulla sua Roma in un'intervista a Skysport, nella quale l'ex campione giallorosso tira quasi un sospiro di sollievo dopo il largo successo casalingo di domenica scorsa contro il Sassuolo e sottolinea che i due nuovi arrivi in Veretout e Mkhitaryan "sono pedine fondamentali per il gioco di Fonseca e daranno un forte contributo". Totti dice la sua anche sul tema razzismo negli stadi: "Sono 30 anni che sono nel calcio e si dicono sempre le stesse cose. O ci sono regole ben precise o cambiamenti non ce ne saranno e non si riuscirà a prendere quei pochi dementi che fanno sempre le stesse cose".